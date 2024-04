Decarbonizzazione del settore dei trasporti

Lunedì la Presidente von der Leyen, il Vicepresidente esecutivo Šefčovič e la Commissaria Vălean presiederanno il nono dialogo sulla transizione pulita, dedicato alla decarbonizzazione del settore dei trasporti e alla transizione verso una mobilità a zero emissioni in Europa. Al dialogo parteciperanno rappresentanti di imprese europee attive in tutti i modi di trasporto, delle istituzioni finanziarie e delle parti sociali.

La Presidente, il Vicepresidente esecutivo e la Commissaria discuteranno con i partecipanti sui modi per garantire la competitività globale dell’industria e delle imprese dei trasporti dell’UE, su come i settori pubblico e privato possano collaborare a tal fine e su come migliorare l’accesso ai finanziamenti pubblici e privati a sostegno della decarbonizzazione del settore.

I partecipanti parleranno delle sfide e degli ostacoli che deve fronteggiare il settore, anche per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture sostenibili di ricarica o rifornimento di combustibili alternativi e la disponibilità di combustibili alternativi sostenibili, in particolare per il trasporto aereo e marittimo, mirando al rafforzamento delle competenze necessarie al settore per decarbonizzarsi e rimanere competitivo.

I dialoghi sulla transizione pulita, inaugurati dalla presidente della Commissione nel suo discorso annuale sullo stato dell’Unione europea nel 2023, sono la cornice nell’ambito della quale la Commissione intrattiene scambi di punti di vista con i vari portatori di interessi sui modi di attuare il Green Deal europeo. I dialoghi precedenti erano incentrati sull’idrogeno, sulle industrie ad alta intensità energetica, sulle tecnologie pulite, sulle infrastrutture energetiche, sulle materie prime fondamentali, sulla bioeconomia forestale, sulle città e sul settore siderurgico. La Commissione farà il punto di tali dialoghi in una comunicazione prevista per la prossima settimana.

Lunedì, in occasione del dialogo, la presidente von der Leyen pronuncerà un discorso di apertura [che verrà successivamente pubblicato], seguito dai rispettivi discorsi e da un dibattito moderato dal Vicepresidente esecutivo e dalla Commissaria.