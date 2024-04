Si conclude così il lungo viaggio dedicato alla musica di Pino Daniele

Tutto pronto per il concerto omaggio a Pino Daniele “Yes I know…my way”, lo spettacolo prodotto da Accademia di Santa Sofia e dedicato agli istituti di istruzione superiore di secondo grado di Benevento e provincia, che finalmente andrà in scena al Teatro San Marco, mercoledì 10 aprile 2024, alle ore 10.00.

Si conclude così il lungo viaggio dedicato alla musica di Pino Daniele, iniziato a ottobre 2023 nelle scuole superiori di Benevento e provincia, grazie al progetto di Accademia intitolato ‘Pino Daniele – Tra note, emozioni e passioni’ con l’importante concorso a esso collegato.

Il corposo percorso laboratoriale, apprezzato fin dall’inizio per la singolare valenza formativa dal Dirigente dell’UAT di Benevento, Sebastiano Pesce, e promosso grazie al fattivo apporto delle dirigenti Domenica di Sorbo, Gabriella Zoschg e Maria Buonaguro, col coordinamento di Marialuisa Russo, ha coinvolto centinaia di studentesse e studenti, con incontri propedeutici, lezioni-concerto, sessioni di preselezione, e audizioni finali.

Il progetto si proponeva di onorare la figura di Pino Daniele e di promuoverne l’eredità umana, culturale e musicale presso le nuove generazioni. In questa ottica gli studenti e le studentesse hanno partecipato da protagonisti a esperienze formative che hanno consentito loro di mettersi in gioco e competere per il meritato premio finale, vivere cioè l’esperienza di una vera audizione, per aggiudicarsi la partecipazione allo Spettacolo finale del 10 aprile, confrontandosi sul palco con artisti professionisti. Per la parte musicale, l’Ensemble Umberto Aucone and Friends, con Umberto Aucone sax, Sally Cangiano chitarra e voce, Enzo Del Basso, percussioni, Pino Mazzarano chitarra, Pasquale Riccio batteria, e Michele Visconte basso elettrico. Testi e narrazione a cura di Monica Carbini.

La mattina del 10 aprile verrà anche rivelata la fatidica data dello spettacolo serale inserito nel Cartellone della Stagione Artistica 2023/2024 dell’Accademia di Santa Sofia, durante il quale i ragazzi vincitori avranno l’onore di cimentarsi anche con un ospite d’eccezione.

A esibirsi con gli artisti professionisti saranno dunque le cantanti soliste, preparate da Umberto Aucone, Carfora Irene – IS Fermi, Montesarchio e Pinto Carlotta – Liceo Statale Guacci, Benevento.

Guidati da Monica Carbini, per i momenti di narrazione, saliranno sul palco anche gli attori, Bisarco Anuarite – Liceo Statale Guacci, Benevento e Pucillo Simone – Ipsar Le Streghe, Benevento.

Mentre il Coro, curato appositamente da Marcella Parziale, Direttore Artistico dell’Accademia di S.Sofia, sarà composto da Buonomo Alessia, Napolitano Fabiola e Vigliotti Sofia – IS De’ Liguori, Sant’Agata De’ Goti; Candileno Marco – IS Telesi@, Telese; Cantone Stella Maris, Liberato Giuseppe e Piscopo Giulia – Liceo Statale Guacci, Benevento; Civitillo Giovanna Grazia – IS Carafa Giustiniani, Cerreto Sannita; De Lucia Marlina – Liceo Classico Giannone, Benevento; De Luise Ginevra, De Giacomo Azzurra, Paternostro Ilaria, e Vessecchia Benedetta – IS Don Diana, Morcone; Del Prete Matteo – IS Palmieri Rampone Polo, Benevento; Nappi Federica – IS Galilei-Vetrone, Benevento; Rosato Alessia e Tridente Maria Chiara – IS Virgilio, Benevento; Rosella Laura – IS Alberti, Benevento; Roseti Sofia – IS Medi, San Marco Dei Cavoti.

Una sezione a parte ma di peculiare pregio, in quanto ha inserito l’attività nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), ha visto protagonisti le studentesse e gli studenti dell’IS Lombardi di Airola, trentanove allievi che hanno coniugato il percorso culturale e musicale con le esperienze formative per rafforzare le competenze e tracciare gli orizzonti delle loro scelte di vita.

Accademia di Santa Sofia tiene a rivolgere un ringraziamento particolare all’Ufficio Scolastico Regionale e all’Ufficio Territoriale di Benevento per aver accolto con entusiasmo questo progetto.