Uno spettacolo a fondo benefico

Il 7 aprile 2024 a partire dalle 19.00 ci sarà Ciro Ceruti in scena nello spettacolo (da lui scritto e diretto) dal titolo “SHIT LIFE – VITA DA ATTORE”.

Lo spettacolo ha un fine benefico per la raccolta fondi per l’Aps “Avellino per il Mondo”, associazione creata dalla Caritas Diocesana di Avellino nel 2003 e che si occupa di progetti di aiuto in vari territori.

Dopo l’Albania e il Senegal, il progetto in corso riguarda il Madagascar.

Domenica 7 aprile c’è questo spettacolo per aiutare l’Aps “Avellino per il Mondo” e per dimostrare cosi, ancora una volta il buon cuore di Avellino, dell’Irpinia e di tutta la Campania.

I biglietti d’ingresso sono in prevendita presso il botteghino del Teatro “Partenio” ogni pomeriggio.

BREVE BIOGRAFIA DI CIRO CERUTI