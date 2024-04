Si terrà l'11 aprile 2024 dalle 10:00 alle 13:00 presso l'ex Carcere borbonico ad Avellino

Il convegno FAI Scuola “Agri-cultura: impariamo dalla terra a curare il paesaggio“, dedicato ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Avellino, si terrà l’11 aprile 2024 dalle 10:00 alle 13:00 presso il Complesso monumentale ex Carcere borbonico ad Avellino – sala blu. Durante l’evento, esperti nelle rispettive materie discuteranno di vari argomenti legati all’agricoltura e alla gestione del paesaggio.

Serena Giuditta, Capo Delegazione FAI Avellino, e Ilaria Limongiello, Delegata alla Raccolta fondi, introdurranno l’evento illustrando tutte le attività che i docenti possono svolgere con il FAI Scuola durante l’anno scolastico

L’Ingegnere Pietro Caterini, Dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Agrario De Sanctis di Avellino, interverrà per i saluti istituzionali

Professore Michele Sisto: “Cum-serbare. La «regina delle arti» e la costruzione del paesaggio antropizzato”

Professore Silvio Raffaele Cosato: “Antropologia dell’agricoltura: dalla coltivazione alla cultura popolare”

Dottor Enrico Shah Ziccardi: “Applicazioni del telerilevamento e dei GIS per una gestione sostenibile delle risorse nel settore agricolo e forestale”

Professore Fabrizio Scotto Di Vetta: “Buone pratiche in agricoltura: azienda agraria e fattoria didattica”

Francesco Castelluccio, Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Avellino: “La gestione dei paesaggi agrari per la tutela dell’ambiente”

Il convegno è dedicato ai docenti e le 3 ore di partecipazione saranno riconosciute. Ai Dottori Agronomi e Forestali partecipanti verranno attribuiti Crediti Formativi secondo il regolamento CONAF N.9/2022.

Per partecipare non occorre prenotazione. Al termine del convegno sarà possibile registrare la propria partecipazione per richiedere le ore e i crediti riconosciuti.