Le barriere non si abbattono costruendo nuovi muri

Scoppia la polemica sulla proposta ministeriale di limitare il numero di stranieri per classe, con una percentuale ipotizzata che va dal 20% al 49%. E’ vero che, per favorire l’integrazione, è meglio evitare classi composte esclusivamente o quasi da stranieri, ma Meritocrazia Italia esclude che formalistiche barriere di carattere quantitativo possano essere lo strumento utile ad assicurare vera inclusione.

In uno alle tante proposte di revisione dei sistemi didattici già condivise, Meritocrazia chiede di rafforzare l’insegnamento della lingua italiana, per assicurarsi che gli studenti stranieri non italofoni acquisiscano competenza nella lingua italiana per favorire la partecipazione attiva alle attività, anche a mezzo di mediatori culturali; sviluppare programmi di formazione interculturale, che incoraggino la conoscenza e il rispetto delle diverse culture presenti nella comunità scolastica, promuovendo un ambiente inclusivo e tollerante; offrire supporto agli alunni non italofoni, fornendo supporto educativo individualizzato per aiutarli nel percorso di apprendimento e di integrazione nel contesto scolastico; coinvolgere le famiglie e favorire un maggiore coinvolgimento dei genitori degli alunni stranieri per creare un ponte tra la scuola e le famiglie.