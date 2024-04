L’artigianato è Napoli Crea

L’evento nella giornata del Made in Italy

Confronti tra istituzioni e dibattiti su temi che vanno dal ruolo dell’artigiano oggi alla formazione, dall’internazionalizzazione alle potenzialità offerte dall’innovazione e dalle nuove tecnologie, dal cuneo fiscale alla creazione di albi di mestiere, dall’istituzione di un tavolo permanente dell’artigianato al lavoro da svolgere in vista della nuova Direttiva sulle Indicazioni Geografiche non alimentari, che potranno essere iscritte nel Registro internazionale della proprietà intellettuale già a partire dal 2025. È questo il ricco programma di lunedì 15 aprile quando a Napoli, in villa Doria d’Angri, si celebrerà la Giornata nazionale del Made in Italy, voluta dal Mimit per promuovere il lavoro dei maestri artigiani, che sono gli ambasciatori delle nostre eccellenze nel mondo.

L’evento dal titolo “Napoli crea”, promosso dall’associazione Le Mani di Napoli, è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. “Le Mani di Napoli – ha spiegato il presidente Gennaro Maresca – dimostra quanto non sia vero che a Napoli e nel Mezzogiorno le realtà associative stentano a partire. Noi siamo la dimostrazione, invece, che, anche in un comparto notoriamente competitivo come quello della moda fare squadra e fare sistema è possibile, non solo al nostro interno. L’evento che andiamo a proporre, infatti, è aperto anche a importanti realtà di altri settori. Nel nostro caso parliamo di “artigianato di immagine” perché riverbera il proprio prestigio non solo su chi ne indossa i prodotti ma sul Paese tutto perché produrre prodotti preziosi significa determinare tendenze del gusto seguite in tutto il mondo”.