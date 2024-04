E' il primo artista italiano ad aver raggiunto il miliardo di streaming su spotify

Nessuno prima di lui in Italia aveva raggiunto il miliardo di streaming su Spotify con una traccia originale, un traguardo ancora più sensazionale se si pensa che ad ottenerlo è stato il giovane producer di Acerra KINA, il 25 marzo 2024, con il singolo “GET YOU THE MOON”, che dalla sua cameretta è arrivato alle più importanti major americane, firmando poi con Columbia Records. “GET YOU THE MOON” è la storia di un sogno che si realizza, ma che è ancora solo all’inizio, anche se i numeri potrebbero dire il contrario. Dopo averla caricata su Soundcloud e poi da indipendente su Spotify, la canzone inizia a viaggiare e viene inserita in diverse playlist. La voce che accompagna la produzione è quella di Snøw, cantante americano e co-autore del testo. La canzone è rimasta nelle classifiche mondiali di Spotify per più di 450 giorni di fila e ha raggiunto poco dopo anche la seconda posizione della Top TV Songs di Billboard, classifica dedicata alle colonne sonore. È una musica che travalica i confini e che si nutre di atmosfere internazionali quella di KINA, che attualmente divide la sua vita tra Lisbona e Los Angeles. Negli anni, infatti, il mood rilassante e malinconico delle sue produzioni è esploso in tutto il mondo, facendogli ottenere più di 20 dischi di platino, 51 miliardi di visualizzazioni su TikTok, 15 miliardi di views su YouTube e 7 milioni su Shazam. Dal 2018 pubblica altre tracce, tra cui “Can We Kiss Forever?”, che collezionano milioni di riproduzioni, fino ad arrivare al suo primo album “kinamood” nell’estate del 2023, preceduto nel 2020 dall’EP “Things I Wanted To Tell You”. Al momento l’artista è in studio al lavoro su nuova musica. Kina nasce ad Acerra, vicino Napoli, nel 1999 e si avvicina al mondo dell’elettronica sin da bambino, grazie al padre. Segue tutorial su YouTube e a 12 comincia a fare musica e a pubblicare su SoundCloud le prime canzoni progressive e electro-house. La firma del contratto con la Columbia Records in America nel 2018 conferma il suo successo. La sua musica in questi ultimi anni ha raggiunto miliardi di persone in tutto il mondo, scalando le classifiche globali di musica sad lo-fi, raggiungendo una popolarità e dei risultati che nessun produttore di questo genere aveva raggiunto finora. Attualmente vive tra Lisbona e Los Angeles.