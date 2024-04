Sabato 6, alle 20.30, al “Teatro d’Europa” di Cesinali

Protagonisti, Luigi Frasca. Angela Caterina e Marcello Bonanni. Sul palcoscenico, anche Marco Cadasso, Assunta Galluccio, Carmela D’Auria, Vincenzo Gregorio, Yuri Iannone, Angelina Martino,Vincenzo Morante, Asia Nittolo, Alessandro Raimo, Anna Todisco, Francesco Todisco, Emanuela Tuccia. I tecnici audio e luci sono Davide Gisi e Riccardo Nicastro. La regia è di Luigi Frasca. Una pièce intensa, che racconta sul palcoscenico la vicenda umana dei personaggi coinvolti, con i loro stati d’animo. “E’ un’opera drammaturgica- spiega Luigi Frasca- e di impostazione introspettiva, che insegna a leggere il vissuto delle persone con mente libera e serena, scevra da pregiudizi. Una grande prova attoriale per Angela Caterina ed un’importante opportunità per i giovani della nostra Compagnia, che si cimentano in uno spettacolo impegnativo”-. Mentre ci si avvia al finale di stagione, la compagine di Cesinali tira le somme di una stagione segnata dalla direzione artistica di Gigi Savoia. “ Abbiamo registrato un grande successo di pubblico- afferma Frasca- proponendo gli spettacoli che abbiamo rappresentato in 30 anni di attività. Per noi, è una gioia vedere la partecipazione intensa di un pubblico che, con il nostro teatro, ha maturato un legame affettivo. L’Accademia ha dimostrato la sua avanguardia nel formare i giovani attori che ci affiancano nelle nostre performance”-.