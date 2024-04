Incontro dedicato all’accoglienza degli studenti del corso di “Tecnico superiore per l’Automazione integrata in ottica di Industry 4.0”

Si terrà domani mercoledì 3 aprile alle ore 15:00 presso la sede dell’Istituto Superiore “A. Lombardi”, ad Airola (BN), il “Welcome Day” per la prima classe dell’ITS Academy “Antonio Bruno” in Valle Caudina. L’incontro è dedicato all’accoglienza e all’orientamento degli studenti selezionati per il corso di “Tecnico superiore per l’Automazione integrata in ottica di Industry 4.0” – biennio 2024/26. La giornata ha molteplici obiettivi: far conoscere e dare maggiore valore all’esperienza intrapresa, favorire il rapporto diretto tra i giovani e l’ITS, far conoscere il corpo docente e le aziende coinvolte nel percorso, fornire tutte le indicazioni utili ad un proficuo e sereno avvio dell’anno scolastico.