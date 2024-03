Parole di elogio espresse dal Presidente per il lavoro svolto dai medici e dallo staff di pediatria

La rappresentanza della Compagnia San Pio ODV è stata ricevuta all’Ospedale Giuseppe Moscati di Avellino dal primariodi Pediatria, Eduardo Ponticiello insieme al suo staff e dall’ufficio stampa dell’Ospedale Alessandra Malanga.

Parole di elogio sono state espresse dal Presidente della Compagnia San Pio ODV per il grande lavoro svolto dai medici e dallo staff di pediatria, non per ultimo dal direttore generale Renato Pizzuti.