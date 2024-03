Le parole del presidente Mauriello

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Meritocrazia Italia:

“Ormai cronici i ritardi dei pagamenti della p.a. Ora i riflettori sono puntati su quelli a carico dei Ministeri, ma il problema è per certo più ampio.È un’occasione in più per far crescere il malcontento nei confronti di uno Stato che invece non si fa attendere quando deve incassare. Con grave vulnus per la fiducia dei cittadini e definitiva compromissione delle possibilità di leale collaborazione tra Istituzioni e privati. Alla base dei ritardi sono gli infiniti problemi posti dalla macchina burocratica.

Sono noti i sistemi di controllo infiniti, complessi e per di più spesso inefficaci. Le procedure per l’autorizzazione e l’erogazione dei pagamenti sono complesse e richiedono l’approvazione di diversi dipartimenti, con impensabili rimbalzi da un ufficio all’altro.Si aggiunge la carenza di personale, che rallenta l’istruttoria delle pratiche e l’iter di erogazione delle somme.Non si contano gli errori formali nelle fatture, non conformi o non correttamente compilate, o nei documenti.Tutto insieme finisce per caratterizzare una pianificazione finanziaria carente e una cattiva gestione del budget a disposizione.Purtroppo l’attività della Corte dei Conti non aiuta, creando spesso un vero e proprio collo di bottiglia.

È vero che da ultimo i processi di pagamento sono stati digitalizzati e sono stati rafforzati i controlli per evitare frodi e approfittamenti, ma evidentemente questo non basta a garantire efficienza. Tanto che l’obiettivo di azzerare i ritardi entro il 2023 si è rivelato immediatamente irrealizzabile, e ora ogni buon proposito slitta al 2025.La questione non va sottovalutata. Non è soltanto un problema di legalità. Ne va del sostegno alle imprese e della stabilità economica complessiva, nonché della tenuta degli equilibri sociali e della solidità delle relazioni tra pubblico e privato.La semplificazione delle procedure per l’autorizzazione e l’erogazione dei pagamenti è fondamentale per renderle più veloci e efficienti.Essenziale anche una pianificazione finanziaria più accurata, anche a livello di tesoreria, perché i Ministeri possano far affidamento su dati puntuali e veritieri.

Proprio per affrontare al meglio questa sfida, che ha poco di inedito e che è già costata all’Italia diverse procedure d’infrazione dell’Unione europea, Meritocrazia Italia propone da sempre la costituzione di un’Agenzia delle Uscite, volta proprio a evitare i ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione e a garantire una gestione efficiente e trasparente dei flussi finanziari, assicurando tutela ai creditori dello Stato e promuovendo un ambiente economico più favorevole.”