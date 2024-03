Spente le fiamme che hanno avvolto i veicoli e messa in sicurezza l'area

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 04’00 di questa notte, sono intervenuti in via Annarumma alla periferia della città, per un incendio che ha visto coinvolte due autovetture e danneggiata una terza. Due le squadre inviate sul posto dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli le quali hanno spento le fiamme che hanno avvolto io veicoli e messo in sicurezza l’area. Non si sono registrati ulteriori danni e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino hanno effettuato i rilievi di loro competenza.