Sul palco del Teatro San Marco, il 10 aprile 2024, alle 10.00

Accademia di Santa Sofia è lieta di comunicare i nomi degli studenti vincitori che saliranno sul palco del Teatro San Marco, il 10 aprile 2024, alle 10.00, per il concerto omaggio a Pino Daniele “Yes I know…my way”, spettacolo per le scuole e gli istituti di istruzione superiore di secondo grado di Benevento e provincia.

Inizia dunque la fase finale di un lungo viaggio dedicato alla musica di Pino Daniele, iniziato a ottobre 2023 negli istituti superiori di Benevento e provincia, grazie al progetto di Accademia intitolato ‘Pino Daniele – Tra note, emozioni e passioni’ e all’importante concorso a esso collegato.

Un corposo percorso laboratoriale, promosso grazie al fattivo apporto delle dirigenti Domenica di Sorbo, Gabriella Zoschg e Maria Buonaguro, col coordinamento di Marialuisa Russo, che ha coinvolto centinaia di studentesse e studenti, con incontri propedeutici, lezioni-concerto, sessioni di preselezione, e audizioni finali, condotti da esperti sulla produzione artistica di Pino Daniele.

La scelta dell’indimenticato autore napoletano, particolarmente impegnato nel campo artistico e musicale ma sempre determinato a evidenziare qualità e complessità del nostro territorio, si fonda sull’urgenza di spingere i giovani ad affrontare problematiche umane e sociali di grande attualità, attraverso l’arte, la musica e i testi del grande artista.

Il progetto si propone infatti di onorare la figura di Pino Daniele e di promuoverne l’eredità umana, culturale e musicale presso le nuove generazioni. In questa ottica gli studenti e le studentesse hanno partecipato da protagonisti a esperienze formative che hanno consentito loro di mettersi in gioco e competere per il meritato premio finale, vivere cioè l’esperienza di una vera audizione, per aggiudicarsi la partecipazione allo Spettacolo finale del 10 aprile 2024, confrontandosi sul palco con artisti professionisti. Per la parte musicale, l’Ensemble Umberto Aucone and Friends, con Umberto Aucone sax, Sally Cangiano chitarra e voce, Enzo Del Basso, percussioni, Pino Mazzarano chitarra, Pasquale Riccio batteria, e Michele Visconte basso elettrico. I testi e la narrazione saranno invece curati dall’attrice Monica Carbini.

Il 10 aprile inoltre verrà anche comunicata la fatidica data dello spettacolo serale inserito nel Cartellone della Stagione Artistica 2023/2024 dell’Accademia di Santa Sofia, in cui i ragazzi si cimenteranno con ospiti d’eccezione.

Dopo le audizioni finali che si sono svolte nel mese di marzo 2024, tenute dal M° Marcella Parziale e dall’attrice Monica Carbini, e coordinate da Marialuisa Russo, ecco finalmente i nomi dei vincitori, studenti e studentesse, selezionati per canto solista, coro e recitazione, che attraverso un breve ma intenso percorso di formazione specifico per ogni disciplina (musica/canto, recitazione

arrazione), verranno preparati per partecipare allo spettacolo e dimostrare le loro abilità artistiche, canore e/o attoriali.

Sezione Canto Solista: CARFORA IRENE – Istituto di Istruzione Superiore E. Fermi, Montesarchio e PINTO CARLOTTA – Liceo Statale “G. Guacci”, Benevento.

Sezione Recitazione: BISARCO ANUARITE – Liceo Statale “G. Guacci”, Benevento e PUCILLO SIMONE – IPSAR Le Streghe, Benevento.

Sezione Coro: BUONOMO ALESSIA – Istituto di Istruzione Superiore A. M. De’ Liguori, Sant’Agata de’ Goti, CANDILENO MARCO – Istituto Superiore Telesi@, Telese, CANTONE STELLA MARIS – Liceo Statale “G. Guacci”, Benevento, CIVITILLO GIOVANNA GRAZIA – Istituto di Istruzione Superiore Carafa Giustiniani, Cerreto Sannita, DE LUCIA MARLINA – Liceo Classico “P. Giannone”, Benevento, DE LUISE GINEVRA – Istituto di Istruzione Superiore “Don Peppino Diana”. Morcone, DEL PRETE MATTEO – Istituto Superiore Palmieri Rampone Polo, Benevento, DELLA PIETRA ANTONELLA – Istituto Paritario “De La Salle”, Benevento, DI GIACOMO AZZURRA – Istituto di Istruzione Superiore “Don Peppino Diana”, Morcone, DI MARIA EMMA – Istituto Paritario “De La Salle”, Benevento, LIBERATO GIUSEPPE – - Liceo Statale “G. Guacci”, Benevento, NAPOLITANO CASTALDO EMANUELE – Istituto Tecnico Industriale Bosco Lucarelli, Benevento, NAPOLITANO FABIOLA – Istituto di Istruzione Superiore A. M. De’ Liguori, Sant’Agata de’ Goti, NAPPI FEDERICA – Istituto di Istruzione Superiore “Galilei – Vetrone”, Benevento, PATERNOSTRO ILARIA – Istituto di Istruzione Superiore “Don Peppino Diana”, Morcone, PISCOPO GIULIA – Liceo Statale “G. Guacci”, Benevento, ROSATO ALESSIA – Istituto di Istruzione Superiore “Virgilio”, Benevento, ROSELLA LAURA – Istituto di Istruzione Superiore “Alberti”, Benevento, ROSETI SOFIA – Istituto di Istruzione Superiore “E. Medi”, San Marco dei Cavoti, SEBASTIANELLI MARIA – Istituto di Istruzione Superiore Faicchio Castelvenere, Faicchio, TRIDENTE MARIA CHIARA – Istituto di Istruzione Superiore “Virgilio”, Benevento, VESSECCHIA BENEDETTA – Istituto di Istruzione Superiore “Don Peppino Diana”, Morcone, VIGLIOTTI SOFIA – Istituto di Istruzione Superiore A. M. De’ Liguori, Sant’Agata de’ Goti.

Accademia di Santa Sofia rivolge le sue sincere congratulazioni e un caloroso ringraziamento a tutte le studentesse e agli studenti che hanno partecipato con passione e impegno al progetto, con un ringraziamento speciale ai Dirigenti e ai Referenti che lo hanno reso possibile.