Si terrà Mercoledì 20 marzo 2024 ore 10.30

Mercoledì 20 marzo, a partire dalle 10.30, si svolgerà “Metti in rete il tuo futuro”, l’evento di presentazione dell’Hub Rete di Salerno, presso la Sala Convegni della CCIAA.

Promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto Rete punta a costruire un ponte tra i giovani dai 16 ai 35 anni e il mondo delle imprese, per accompagnare e orientare i ragazzi verso opportunità lavorative, anche in forma di autoimpiego. Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, è il soggetto attuatore del progetto.

Parteciperanno: Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani; Angelo Caramanno, Presidente Consiglio Comunale Salerno; Bernardo Mattarella, Amministratore delegato Invitalia; Andrea Prete, Presidente Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato Salerno. Sono previsti inoltre interventi e testimonianze di studenti, imprenditori ed esperti.

Seguirà l’agenda dei lavori.

Per informazioni: ufficiostampa@invitalia.it