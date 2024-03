Promosso dalla Fondazione Ampioraggio è focalizzato su temi cruciali come innovazione

L’amministrazione comunale di Summonte, guidata dal sindaco Ivo Capone, annuncia l’inizio del processo di voto per la candidatura di Summonte ad ospitare l’ottava edizione del prestigioso living lab di open innovation, Jazz’AInn 2024. L’evento, promosso dalla Fondazione Ampioraggio è focalizzato su temi cruciali come innovazione, sviluppo sostenibile e coesione sociale, si preannuncia come un’opportunità unica per Summonte e per l’Irpinia di brillare sul palcoscenico dell’innovazione.

L’iniziativa mira a coinvolgere attivamente la comunità locale e la rete che saprà sviluppare nel processo decisionale, offrendo a tutti la possibilità di esprimere il loro sostegno alla candidatura di Summonte. Il voto popolare sarà importante nella valutazione della giuria della fondazione che dovrà selezionare solo 3 comuni tra i 21 approdati alla seconda fase.

“RINASCITA Summonte: INTERFERENZE UMANE per l’innovazione sociale e digitale” è il claim che guida questa campagna di voto, riflettendo l’entusiasmo e l’impegno della comunità di Summonte nel promuovere l’innovazione e la crescita sostenibile attraverso la collaborazione e la partecipazione attiva.

L’invito a partecipare al processo di voto sul gruppo Facebook della Fondazione Ampioraggio è rivolto a tutti. È un’occasione unica per far sentire la propria voce e contribuire a plasmare il futuro di Summonte come centro dell’innovazione e della coesione sociale.

Per partecipare al voto, visita il gruppo Facebook della Fondazione Ampioraggio all’indirizzo https://www.facebook.com/share/p/QX1STE1wCTg78TWf/. Il periodo di votazione sarà aperto fino al 24 marzo.