Helena Dalli aprirà con un videomessaggio il dibattito sui diritti sociali

Bruxelles - Domani a Bruxelles la Commissaria per l’Uguaglianza, Helena Dalli, aprirà con un videomessaggio la conferenza “Verso la piena inclusione delle persone con disabilità — Il pilastro europeo dei diritti sociali e oltre”.

La conferenza, organizzata congiuntamente dalla Commissione e dalla presidenza belga del Consiglio dell’UE con il sostegno del Forum europeo sulla disabilità, è volta a fare il punto sull’attuazione della strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 e a individuare i settori in cui sono necessari ulteriori interventi. I partecipanti discuteranno delle azioni relative all’occupazione delle persone con disabilità, a un mercato unico inclusivo, alla libera circolazione delle persone con disabilità e all’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). La conferenza riunisce membri e osservatori della piattaforma europea sulla disabilità, rappresentanti degli Stati membri e di 17 organizzazioni per la disabilità, ed è organizzata parallelamente alla riunione della piattaforma sulla disabilità, che si svolge a Bruxelles oggi, 18 marzo.

È possibile seguire la conferenza online. Maggiori informazioni sono disponibili qui