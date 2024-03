L'evento si svolgerà dal 18 al 21 marzo 2024 a Bruxelles, presso Tour & Taxis

Bruxelles - Oggi ha inizio la settimana della ricerca e dell’innovazione (R&I), l’evento faro della Commissione che plasma il futuro della ricerca e dell’innovazione in Europa. La settimana della ricerca e dell’innovazione si svolgerà dal 18 al 21 marzo 2024 a Bruxelles, presso Tour & Taxis. Organizzata in collaborazione con la presidenza belga del Consiglio dell’UE, la settimana della ricerca e dell’innovazione riunisce responsabili politici, ricercatori e innovatori.

Iliana Ivanova, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Quest’anno ci troviamo a un crocevia importante nel nostro percorso comune: celebriamo il 40° anniversario dei programmi quadro di ricerca e innovazione dell’UE e, al tempo stesso, iniziamo a riflettere sulla struttura del prossimo programma. La settimana della ricerca e dell’innovazione è pertanto l’occasione ideale per celebrare il nostro passato, fare il punto sul presente e discutere del futuro.”

Nel corso della settimana la Commissione annuncerà alcuni aggiornamenti su iniziative strategiche, risultati e premi. Tra i punti di maggior rilievo figurano la relazione d’impatto del Consiglio europeo per l’innovazione (CEI) e dei suoi nuovi ambasciatori, il vertice del CEI, gli orientamenti sull’uso responsabile dell’intelligenza artificiale generativa nella ricerca, il premio per le donne innovatrici, nonché l’avvio dei negoziati tra UE e Svizzera e le disposizioni transitorie per gli inviti del Consiglio europeo della ricerca (CER) per il 2024. Maggiori informazioni sul programma sono disponibili qui.