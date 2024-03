I malviventi sono stati bloccati sull’autostrada A16 allo svincolo di Nola

Nella giornata di sabato i poliziotti della Squadra Mobile di Napoli, in concorso con personale della Squadra Mobile di Avellino, nel corso dei servizi all’uopo predisposti, sono intervenuti presso un’agenzia di scommesse di Baiano per segnalazione di rapina in atto da parte di due malviventi

Gli operatori, prontamente intervenuti, sono riusciti ad individuare e bloccare i prevenuti, uno a bordo di una autovettura sull’autostrada A16 allo svincolo di Nola, mentre l’altro, a bordo di uno scooter, sulla statale 162 allo svincolo di Casoria. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di una replica di una pistola con 4 munizioni a salve e di una busta contenente 5.510 euro in banconote e monete, che nascondeva sotto la sella.

Inoltre, grazie alla certosina analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio è stato possibile esaminare le fasi antecedenti e successive all’evento delittuoso, che hanno consentito il riconoscimento degli indagati.

I predetti, un 47enne, già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, e un 27enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati pertanto arrestati per rapina aggravata.