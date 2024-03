Vigili del Fuoco di Avellino al fianco dell’ AIL

La vendita delle uova pasquali si effettua in tutte le piazze Italiane

Avellino - Da oggi i Vigili del Fuoco di Avellino sono scesi in campo al fianco dell’AIL, l’Associazione Italiana contro le leucemie – linfomi e mieloma, per la vendita delle uova pasquali che si effettua in tutte le piazze Italiane, il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca contro queste malattie. Liberi dal servizio i Vigili del Fuoco di Avellino saranno al fianco di questa associazione ed invitano tutti a voler dare il loro contributo per questa importante causa.