Lo spettacolo dedicato a tutte le donne, a cura del laboratorio Test TeatroStage, con la regia di Monica Carbini

Grande successo e gran pienone per “Legittima Indifesa”, lo spettacolo dedicato a tutte le donne, a cura del laboratorio Test TeatroStage, con la regia di Monica Carbini, e risultato di un percorso collettivo di approfondimento e riflessione critica e autocritica tra impegno, divertimento ed emozione, attraverso l’immagine a volte stereotipata di un femminile sempre in evoluzione, rielaborato attraverso la lente deformante di pagine universali della storia e dell’arte, della letteratura, della poesia fino ad arrivare alla triste cronaca.

In scena dunque, figure di madri, mogli, schiave e regine, serve e padrone, amiche e amanti, seduttrici e salvatrici, oggetti d’amore, desiderio, passione e, purtroppo, ancora oggi, di varie forme di controllo, possesso e violenza.

La rappresentazione coinvolgente, messa in scena da Test TeatroStage, diretto da Monica Carbini, ha condotto piacevolmente il pubblico numeroso, partecipe, divertito, attento, e a tratti commosso, in un viaggio ironico e tragicomico, di esplorazione e scoperta della figura della donna, tra interpretazione culturale e pregiudizio sociale, fino a giungere, alle contraddizioni dell’attualità, descritte e rappresentate da ipotesi drammaturgiche originali sviluppate durante il percorso laboratoriale che ha coinvolto in prima persona, sia nella scrittura ed elaborazione dei testi sia nelle scelte scenografiche e di regia, tutti i bravissimi allievi, attori e attrici: Kevin Bernardo, Mariapia Boffa, Carlo Bosco, Francesca Bozzella, Alessandra De Figlio, Emma Di Maria, Chiara Iannace, Antonella La Frazia, Marialuisa Russo, e Annachiara Serino.

Lo spettacolo faceva parte di Rapsodie – Emozioni in prosa, poesia e musica, la nuova stagione di eventi live a cura di Test TeatroStage, realizzata in collaborazione con Accademia di Santa Sofia, che accoglie gli eventi presso il suo Centro di Produzione.

Si comunica che il prossimo appuntamento con la rassegna Rapsodie, “Comedians during the Plague”, Teatranti in tempi pandemici, spettacolo teatrale di e con Cristian Izzo, e con Giuseppe Borrelli, evento previsto per il 20 aprile, sarà spostato a domenica 28 aprile, sempre alle 20.30.