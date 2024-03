L’appuntamento, in programma lunedì 18 marzo alle 18:00

Un’immersione nella storia della Democrazia Cristiana irpina, secondo la chiave di lettura offerta dal giornalista Rai Daniele Morgera, è alla base della prima uscita pubblica nel 2024 di Orizzonti Popolari. L’appuntamento, in programma lunedì 18 marzo alle 18:00, nel consueto scenario del Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino, riunirà l’onorevole Giuseppe Gargani e il Responsabile Rai Quirinale Andrea Covotta, autore della postfazione all’opera. Entrambi saranno interrogati, con lo stesso Daniele Morgera, da Ettore Zecchino (Orizzonti Popolari), in un contesto, ormai collaudato, di ampia interattività con il pubblico in sala.