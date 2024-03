Il concerto si terrà il 15 marzo

Il Comune di Avellino pubblica quanto segue sui suoi canali social ufficiali:

“Quello dei Vanishing Twin è stato il primo dei quattro live di Out Here, il festival di Musica indipendente che vuole allineare corpo e mente, organizzato dalle associazioni Fitz e Sometimes e con il patrocinio del Comune di Avellino.

Archiviato il primo concerto, unica data al Sud Italia, con il tutto esaurito, adesso l’ex Cinema Eliseo si appresta ad ospitare i Memorials che saranno in scena il prossimo 15 marzo, sempre alle 21:00.

Il progetto di casa a Brighton nato dalla collaborazione tra Verity Susman (Electrelane) e Matthew Simms (già WIRE, It Hugs Back, Better Corners) mixerà brani multi strumentali, freakout psichedelici e loop di nastri risuonati dal vivo per un altro imperdibile appuntamento ad Avellino.