Serata di premiazione sabato 16 marzo 2024 ore 19:00 chiesa dei Ss. Prisco e Agnello

Sabato 16 marzo si concluderà ufficialmente la prima edizione del Concorso nazionale “Note per l’Anima” indetto dalle Confraternite di Sant’Agnello in collaborazione con l’ANBG, Associazione Nazionale Bande da Giro, con il patrocinio e il contributo del Comune di Sant’Agnello, aperto a musicisti di tutta Italia per la composizione e l’orchestrazione di brani inediti destinati ad ampliare ulteriormente il repertorio dei canti che scandiscono i riti della Settimana Santa durante le processioni pasquali.

Alle 19:00 nella chiesa dei Ss. Prisco e Agnello l’organico musicale dell’ANBG, diretto dal Maestro Paolo Addesso, eseguirà le composizioni per banda nella forma di marcia funebre vincitrici del Concorso nazionale, diretto artisticamente dal Prof. Giuseppe Maresca. Alla serata di premiazione presenzierà la commissione giudicatrice, composta dal Maestro Colonnello Massimo Martinelli, Direttore della Banda nazionale dei Carabinieri; dal Maestro Maggiore Leonfranco Cammarano Pantaleo, Direttore della Banda nazionale dell’Aeronautica militare; dal Prof. Paolo Addesso, docente presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli; dal Presidente dell’Associazione Nazionale Bande da Giro Benedetto Grillo; e da Padre Corrado Sica dell’Ordine dei Frati minori di S. Francesco di Sorrento. Sarà inoltre presente, come ospite, il Maestro Luca Belardo, Direttore della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli.

Il concerto è inserito nel cartellone degli eventi pasquali “Resurrexit”, realizzati nell’ambito del progetto “Sant’Agnello. Luci, colori e musica – Dal Profano al Sacro”, con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, e inclusi nel cartellone degli eventi metropolitani 2023/2024.

