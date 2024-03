La data ufficiale per l'evento è il 24 marzo, a partire dalle 18:30

Montoro – La 41ª edizione della Via Crucis vivente di Misciano, “La Passione di Cristo”, a Montoro si preannuncia come un evento straordinario, carico di fede, passione, dedizione e tradizioni. L’appuntamento per la presentazione è fissato per domenica 17 marzo presso la sala convegni del Convento Santa Maria degli Angeli, dove verrà presentata questa che promette di essere l’edizione più partecipata di sempre.

La Via Crucis è uno degli eventi più attesi nella città di Montoro ed il suo successo, che ormai attira spettatori anche dalle vicine provincie, è reso possibile grazie all’impegno dei partecipanti, al contributo degli sponsor e all’Amministrazione Comunale. La location sarà arricchita da scenografie, costumi e musiche curate nei minimi dettagli, creando un’atmosfera coinvolgente e suggestiva. Oltre 100 attori e figuranti renderanno ancora più intensa questa rappresentazione. Vi invitiamo quindi a partecipare domenica 17 marzo presso la sala convegni del Convento Santa Maria degli Angeli per anticipazioni ed altri dettagli. Sarà un’occasione unica per immergersi nella spiritualità e nelle tradizioni di questo evento così significativo per la comunità.