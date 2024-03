L’obiettivo è quello di spingere la promozione di un’attività di valorizzazione di un percorso scolastico

Avellino – Il camper dei diritti della Flc Cgil nazionale raggiunge la Campania con ben sei tappe per condividere e affrontare tra la gente temi come il lavoro, il diritto allo studio, l’istruzione e la ricerca pubbliche. L’obiettivo del viaggio promosso in tutta Italia è di sensibilizzare i cittadini sulle disparità aperte dall’autonomia differenziata e la regionalizzazione della scuola che rende diseguale il diritto allo studio e divide l’Italia. Dopo la tappa di Caserta, venerdì 15 marzo la carovana che si muove sotto lo slogan “la conoscenza non si spezza” arriva in provincia di Avellino e si soffermerà su due siti emblematici del confronto su cui sono già emerse le disparità e si è palesato l’impoverimento dettato dal dimensionamento delle dirigenze scolastiche, con il piano varato dalla Regione Campania sulla scorta delle disposizioni del Governo centrale. La prima tappa del tour irpino sarà Solofra.

A partire dalle ore 11.30 la carovana sarà nei pressi del distretto conciario. Sotto i riflettori del dibattito e della sensibilizzazione della Flc Cgil provinciale, regionale e nazionale ci sarà la perdita della dirigenza dell’Istituto Superiore “Gregorio Ronca”, unico presidio scolastico collegato alla formazione tecnica utile al distretto industriale conciario. Un indebolimento che trascina con sé l’arretramento dei fondi regionali appostati per la stazione sperimentale, e gli investimenti annunciati dagli imprenditori. Senza contare le opportunità riservate alla scuola di impegnare Ptco e altre esperienze formative in azienda.Qui è previsto un incontro con gli operai della concia, per parlare dell’attacco all’unità del Paese e la riduzione dei servizi sul territorio; ma anche un volantinaggio teso a interloquire con i cittadini e a informarli sul grave arretramento prodotto dallo smantellamento del diritto all’istruzione. In gioco non c’è soltanto il polo conciario e il futuro dei giovani del posto, ma il progressivo spegnimento di una scuola. L’obiettivo del camper è quello di spingere la promozione dal basso di un’attività di valorizzazione di un percorso scolastico, determinante per lo sviluppo non solo di Solofra e degli studenti del salernitano, ma dell’intera provincia. Nel pomeriggio invece, il viaggio del camper affronterà l’Ofantina per raggiungere l’Alta Irpinia fino a Sant’Angelo dei Lombardi.

Qui a partire dalle 16.00 presso la sala teatro centro sociale Don Bruno Mariani, si apre il confronto su “Costituzione Italiana. Premierato e autonomia differenziata: cronaca di una morte annunciata per le aree interne e periferiche”. Il segretario della Cgil Nazionale Christian Ferrari concluderà il confronto con la deputazione irpina, Anci Campania, gli amministratori locali dell’area della Strategia Nazionale del Progetto Pilota, il Presidente del Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”, tra gli altri. Mentre a Solofra la mannaia del dimensionamento scolastico colpisce un bacino di utenza da oltre 50 mila persone, in Alta Irpinia si fa la conta risicata dei numeri. Gli amministratori locali sono in fibrillazione a causa della soppressione dell’Agenzia di coesione Territoriale da parte del Governo centrale e subiscono i primi effetti dell’autonomia differenziata; e il piano di dimensionamento scolastico riduce drasticamente le dirigenze comportando accorpamenti di massa degli istituti che non avranno più la possibilità di programmare e attingere ai fondi dalla comunità europea.