C’è tempo fino al 20 marzo 2024 per ottenere i contributi per il miglioramento del decoro urbano delle imprese. Lo fa sapere la Camera di Commercio di Bologna.

In particolare, si assegnano contributi alle imprese dei settori del commercio, dell’artigianato e dei servizi che sostengono costi per riqualificare, valorizzare e pulire le serrande, saracinesche e facciate esterne della sede o di altre unità ubicate nell’area metropolitana di Bologna.

L’obiettivo dei contributi è concorrere al miglioramento del decoro urbano e accrescere l’attrattività turistica e commerciale del territorio di Bologna.

Il bando si rivolge alle imprese con sede legale o unità operativa nell’area metropolitana di Bologna, iscritte al Registro delle imprese dell’omonima Camera di Commercio.

I contributi sono assegnati a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili.

Per approfondire, scoprire la lista delle spese ammissibili e inviare la domanda entro il 20 marzo 2024, vista questa pagina.

Fonte: cliclavoro