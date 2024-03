Assunzioni a tempo indeterminato

Opportunità di formazione e assunzione grazie a EniProgetti, la società di Eni, di ingegneria per l’industria e l’innovazione. Per affrontare le sfide della transizione energetica, EniProgetti mette a disposizione Engineering Academy: un percorso formativo altamente professionalizzante della durata di circa cinque mesi durante il quale verranno approfonditi sia gli aspetti tecnici fondamentali della progettazione, sia le soft skill. Un training on the job che culminerà con un contratto di assunzione a tempo indeterminato a partire da settembre 2024, con inserimento nelle aree di ingegneria delle sedi di EniProgetti in Italia (San Donato Milanese, Roma, Venezia e Vibo Valentia).

Per saperne di più viene organizzato un webinar il 13 marzo alle 17:00 sui dettagli sul programma dell’Academy e sul processo di selezione.

I requisiti richiesti per partecipare alla selezione dell’Academy:

persone neolaureate o con esperienza inferiore ai tre anni, disponibili alla mobilità in Italia e all’estero;

persone che abbiano conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria (o equivalente titolo estero) nei seguenti indirizzi: ingegneria aerospaziale, ingegneria ambiente e territorio, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria dell’automazione, ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria energetica, ingegneria dei materiali, ingegneria meccanica, altri indirizzi di ingegneria;

conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese è un requisito necessario nel contesto internazionale nel quale opera EniProgetti.

Le iscrizioni all’Academy sono aperte fino al 29 aprile 2024. Per avere maggiori informazioni sull’iniziativa, visita la pagina dedicata sul sito dell’Eni.

Fonte: cliclavoro