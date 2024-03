L’Eurogruppo e i ministri dell’Economia e delle finanze riuniti a Bruxelles

Le riunioni si terranno l'11 e il 12 marzo

Bruxelles - Oggi e domani i ministri delle Finanze della zona euro e dell’UE si troveranno a Bruxelles per le riunioni dell’Eurogruppo e del Consiglio ECOFIN. Oggi il Vicepresidente esecutivo Dombrovskis e il Commissario Gentiloni rappresentano la Commissione alla riunione dell’Eurogruppo, in cui i ministri procederanno a uno scambio di opinioni sugli sviluppi macroeconomici e sulla politica di bilancio nella zona euro nel 2025. L’Eurogruppo discuterà in formato inclusivo della dichiarazione sul futuro dell‘Unione dei mercati dei capitali e avvierà i preparativi per il Vertice euro di marzo. Al termine della riunione il Commissario Gentiloni parteciperà alla conferenza stampa che si terrà intorno alle 19:00 CET.

Domani il Vicepresidente esecutivo Dombrovskis e i Commissari Schmit, Gentiloni e McGuinness rappresenteranno la Commissione al Consiglio ECOFIN. I ministri dell’Economia e delle finanze parteciperanno a un dibattito con i ministri dell’Occupazione e degli affari sociali sugli investimenti sociali e le riforme per economie resilienti. Nel pomeriggio il Consiglio ECOFIN farà il punto sullo stato di avanzamento dell’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF). I ministri procederanno a uno scambio di opinioni sulle ripercussioni economiche e finanziarie dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina. I ministri verranno inoltre informati dalla presidenza e dalla Commissione sui principali risultati della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 tenutasi a febbraio. Il Consiglio cercherà di approvare gli orientamenti per il bilancio dell’UE per il 2025. Il Consiglio si adopererà anche per approvare la raccomandazione sul discarico da dare alla Commissione per l’esecuzione del bilancio dell’UE per il 2022. La presidenza e la Commissione presenteranno infine lo stato di avanzamento delle proposte legislative nel settore della finanza digitale e dell’Unione dei mercati dei capitali.

Al termine della riunione il Vicepresidente esecutivo Dombrovskis parteciperà alla conferenza stampa che si terrà intorno alle 13:30 CET