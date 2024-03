Assegnati domenica a Roccaraso anche i titoli regionali di slalom.

Giada D’Antonio dello sci club Vesuvio ha vinto per il terzo anno consecutivo il Trofeo Pietro Minopoli, facendo registrare il miglior tempo assoluto nello slalom che si è disputato domenica all’Aremogna. La gara, organizzata dallo sci club 3punto3 e dal Vesuvio, metteva in palio per il settimo anno il Challenge intitolato ad un giovane sciatore scomparso prematuramente. La Black Panther lo ha già vinto nel 2022 e nel 2023 e quindi lo porta a casa definitivamente.

“Dal prossimo anno metteremo in palio un nuovo Trofeo”, ha dichiarato Antonio Barulli , presidente dello sci club 3Punto3 e del Comitato Campano Pugliese, nel consegnarle il premio.

Quest’anno, a causa delle difficili condizioni meteo la prestigiosa coppa è stato assegnata alla fine di una gara di slalom invece che – come da tradizione – di un Gigante, ma il distacco di 3 secondi e 67/100 con cui la D’Antonio ha concluso la gara è stato veramente abissale. Lo slalom era valido anche per l’assegnazione dei titoli regionali e Giada si è laureata Campionessa del Comitato CAM PUG della categoria femminile, mentre in quella maschile ha vinto Stefano Brancaccio del SAI. Campioni regionali della categoria Ragazzi under 14 sono, per il 2024, Sofia de Nunzio dello sci club Napoli e Giovanni Rossiello del SAI Napoli e tra gli aspiranti hanno vinto Giuliana Ferrara dello sc Aremogna e Edoardo Romano dello sci club Vesuvio.