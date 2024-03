Domenica 10 Marzo, ore 11,30 Villa Pignatelli, Riviera di Chiaia200 – Napoli

Domenica 10 marzo alle ore 11.30, nella suggestiva Veranda Neoclassica di Villa Pignatelli a Napoli, secondo appuntamento della sesta edizione di “Pignatelli in Jazz”, rassegna musicale ideata e diretta dalla cantante jazz Emilia Zamuner, organizzata e promossa dalla Fondazione F. M. Napolitano in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania e con la Direzione del Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, e realizzata con il contributo del Fondo Unico dello Spettacolo e della Regione Campania.

Ricco il programma dell’evento, che avrà inizio con la consegna di un premio intitolato alla memoria di Gaetano Altieri – grande cultore e appassionato di jazz nonché promotore di Ischia Jazz – assegnato in questa prima edizione al Maestro pianista Danilo Rea e realizzato dal celebre artista partenopeo Lello Esposito.

A seguire, concerto di “Duet”, la nota formazione voce e contrabbasso di Emilia Zamuner e Massimo Moriconi con un programma che spazierà dalla canzone italiana agli standard Jazz.

In apertura, come di consueto, un breve momento dedicato a consigli di lettura a cura della casa editrice Polidoro Editore.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il terzo appuntamento di “Pignatelli in jazz” è in programma domenica 17 marzo con Niki Nicolai, una delle voci più intense e versatili del panorama musicale italiano, che renderà omaggio a Lucio Dalla con un concerto unico e coinvolgente che ripercorrerà le tappe più significative della carriera del cantautore bolognese, dalle atmosfere ironiche e scanzonate di “4 Marzo 1943” alle note struggenti di “Caruso“, passando per la poesia di “L’anno che verrà“.

L’ultimo concerto della rassegna si terrà sabato 23 marzo con Gabriele Mirabassi, uno dei massimi virtuosi odierni del clarinetto a livello internazionale, che affiancato dal chitarrista Nando Di Modugno proporrà brani originali in cui si intersecano jazz, folklore e tradizione classica.

I biglietti (10 euro+prevendita) sono disponibili su https://www.etes.it e nelle prevendite abituali. I tagliandi rimanenti saranno in vendita dalle ore 10.45 il giorno stesso dei concerti direttamente a Villa Pignatelli.

Per info: fondazionenapolitano@gmail.com