Campagna - Ieri pomeriggio presso il chiostro di Palazzo di Città a Campagna si è tenuto un momento culturale sentito ma allo stesso tempo anche significativo, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Prof. Biagio Luongo presente insieme alla Vice Sindaco Barbara Granito e all’Assessore alle Politiche Sociali Giulia Montera.

Nel corso dell’iniziativa e proprio in una giornata dedicata alle donne si è parlato di loro, volgendo lo sguardo e ponendo l’accento sulle conquiste ottenute nel susseguirsi della loro evoluzione nella nostra società. Un intreccio tra la “donna che dà la vita” e quella donna invece alla quale “la vita viene ingiustamente tolta per mano di un uomo”. Un momento vissuto ieri pomeriggio di forte sensibilizzazione dove si è lanciato un forte inno alla prevenzione, all’ascolto. La vicinanza del M.I.D. all’evento, il quale ha raccolto anche un sensibile saluto istituzionale pubblico della Montera, è stata raccolta dall’Amministrazione Comunale e dallo stesso Sindaco come uno stimolo a spingere ancora di più l’azione amministrativa verso un’ottica ancora più ampia rivolta alla tutela dei diritti.

La presenza del Coordinatore Regionale Giovanni Esposito persona con disabilità all’evento insieme alla collaboratrice territoriale Chiara Careri, a breve promossa Coordinatrice Comunale di Campagna per il M.I.D., è stata vista una chiara testimonianza da parte dell’amministrazione del grande valore che rappresenta l’inclusione in queste iniziative conclude il M.I.D.