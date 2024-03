Una stretta di mano tra i nomi più autorevoli del settore del vino per aprire il più grande palcoscenico del centro e del sud Italia

Al via il count-down per l’apertura ufficiale del Paestum Wine Fest 2024 che aprirà i battenti, dal 23

al 25 marzo, nello storico ex Tabacchificio NEXT di Borgo Capasso a Capaccio Paestum (Salerno). In

occasione della conferenza stampa tenutasi da Lumière Prati (Roma), alla presenza della stampa e degli

operatori di settore, è stato ufficializzato il programma del festival del fare business e sono stati illustrati gli

obiettivi che partiranno, già da quest’anno, e saranno estesi per le prossime edizioni, annunciate e messe in

cantiere da Angelo Zarra, Ceo Paestum Wine Fest, e da Alessandro Rossi, direttore Paestum Wine Fest,

insieme Ottavio Gabriel Sorrentino e Francesco Balbi ai co-fondatori della manifestazione.

Ad aprire gli interventi, moderati dal presentatore ufficiale del festival Marco Di Buono, è stata la mente del

“Paestum Wine Fest” Angelo Zarra: -” Posso affermare che, quella di oggi, è stata una giornata epocale

per la storia del nostro evento, che si è aperta con una stretta di mano importante con Intrecci – Accademia

di Alta Formazione e Accoglienza ad Orvieto. La collaborazione avviata con Dominga, Marta ed Enrica

Cotarella, che oggi rappresentano un polo di eccellenza per la professionalizzazione del mondo della

ristorazione, con orgoglio, ci consente di dire che siamo la prima manifestazione in Italia che ha pensato di

offrire una borsa studio a uno studente proveniente da un istituto professionale alberghiero del Sud. Un

momento che ha messo insieme i valori imprenditoriali di due famiglie di riferimento del mondo del vino

campano e italiano, la cantina Famiglia Pagano 1968 e la famiglia Cotarella. Il premio sarà assegnato

all’allievo più meritevole che riceverà una borsa di studio con la scuola Intrecci. Noi, come Paestum Wine

Fest, crediamo da sempre nella formazione e proviamo a dare un’opportunità per il futuro dei giovani che

provengono dal Sud – e ha continuato il fondatore del festival del fare business – “Oggi non siamo più un

evento campano ma un evento nazionale che ha come location una delle città più belle della Campania”.