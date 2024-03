Il nuovo format sul territorio per dare voce ad un movimento silenzioso che attraversa l’intera Irpinia

Il Forum dei Giovani di Caposele, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco, organizza SeleFun, un evento di cultura Pop unico nel suo genere. Questa fiera sarà realizzata in una versione Beta, per sondare come viene recepito il format sul territorio e per dare voce ad un movimento silenzioso che attraversa l’intera Irpinia e tutta la Valle del Sele. Ad animare questa iniziativa ci saranno numerosissime proposte come fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, talk sul mondo pop e musica live tematica. La direzione artistica è stata affidata a Pino Cuozzo, aka Cup of Pino, che già ha collezionato diverse direzioni artistiche in fiere del settore. La kermesse ospiterà personalità di rilievo Nazionale ed Internazionale ed il tutto si concluderà con il concerto de “La Ciurma Cartoon Band”, la quale ci allieterà con uno spettacolo unico che ripercorre le sigle più belle dei cartoni animati di Cristina D’avena, Giorgio Vanni e i grandi classici intramontabili. Durante la fiera saranno presenti EnaGrapher e Quelaag92, che ci parleranno del web e delle opportunità lavorative legate ad esso, e successivamente avremo modo di confrontarci con Valeria di Prisco, referente del k-pop Campania, che ci illustrerà le caratteristiche dell’universo cosplay.

In un evento di Cultura Pop non possono mancare i fumettisti, e a ricoprire questa categoria penseranno Pasquale Qualano, Alessandro Giordano, Fabiana Fiengo e Stefano D’Oriano. A turno, questi artisti realizzeranno tele tematiche e daranno consigli ad eventuali aspiranti disegnatori.

Ci sarà inoltre Renato Franchi, che spiegherà l’evoluzione che ha subito la Marvel dai fumetti ai giochi da tavolo, con annessa dimostrazione del gioco Marvel.

Ad impreziosire la fiera saranno presenti stand di gadgetistica, fumetteria e giochi da tavolo.

Ci diamo appuntamento al 16 e 17 marzo al Centro Fieristico di Caposele per vivere un evento mai realizzato prima nelle zone limitrofe. Per scoprire tutti i dettagli non vi resta che seguire le pagine social di “SeleFun”!