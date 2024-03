Il numero di persone in povertà assoluta è più che triplicato

“Il 2024 non promette bene per gli italiani”. Così ha dichiarato Antonio de Lieto segretario generale nazionale della Federazione “Sicurezza e Difesa” (F.S.D.). Il numero di persone in povertà assoluta è più che triplicato, passando da 1,8 milioni a 5,6 milioni (il 9,4% della popolazione), di cui 1,4 milioni ha meno di 18 anni. Si prospetta un sovraccarico di 1.011 euro all’anno sul bilancio di ciascuna famiglia, dovuto all’aumento dei prezzi degli energetici (più 6,9 per cento), degli alimentari, ristorazione, trasporti, assicurazione auto, tariffe del servizio idrico, smaltimento rifiuti, imposte locali. Milioni di famiglie – ha proseguito de Lieto – stentano ad arrivare alla fine del mese e nel tempo, hanno attinto mese dopo mese, ai risparmi diligentemente accantonati in passato, ora per molti questa risorsa, si è esaurita o si sta esaurendo. In sintesi come rileva l’Eurispes, gli Italiani sono sempre più poveri, tant’è che dai dati emerge che sono il 48,3% delle famiglie italiane che non riescono ad arrivare alla fine del mese.

“Il nostro è praticamente un Paese dalle tasche vuote. Questo governo, a giudizio della F.S.D. non dà certamente forti segnali tesi a creare sviluppo e occupazione. La situazione economica e occupazionale richiede interventi forti e decisi, per rilanciare il sistema “Paese”. L’Italia – ha concluso de Lieto – ha un debito pubblico impressionante su cui, ogni giorno siamo costretti a pagare interessi enormi che impediscono di fatto, di ridurre i debiti e di rilanciare la nostra economia.