Giovedì 14 marzo alle ore 21.00

Giovedì 14 marzo alle ore 21.00, con lo spettacolo “Legittima Indifesa”, torna Rapsodie -Emozioni in prosa, poesia e musica, la nuova stagione di eventi live a cura di Test TeatroStage, realizzata in collaborazione con Accademia di Santa Sofia, che accoglie gli eventi presso il suo Centro di Produzione in Via Albergamo 4/6 a Benevento.

Lo spettacolo – performance “Legittima Indifesa”, elaborazione scenica dedicata a tutte le donne, a cura del laboratorio Test TeatroStage, con la regia di Monica Carbini, è il risultato di un percorso collettivo di approfondimento, una riflessione critica e autocritica tra impegno, divertimento ed emozione, attraverso l’immagine spesso stereotipata di un femminile sempre in evoluzione, cantato e decantato attraverso la lente deformante delle pagine universali della storia e dell’arte, della letteratura, della poesia e della cronaca.

Figure di madri, mogli, fate, maghe, streghe, angeli e demoni, schiave e regine, serve e padrone, amiche e amanti, seduttrici e salvatrici, oggetti d’amore, desiderio, passione e, purtroppo, ancora oggi, di varie forme di controllo, possesso e violenza.

Un viaggio ironico e tragicomico, di esplorazione e scoperta, tra interpretazione -edulcorazione culturale e pregiudizio sociale, fino a giungere, alle contraddizioni dell’attualità, descritte e rappresentate da ipotesi drammaturgiche originali sviluppate durante il percorso laboratoriale che ha coinvolto in prima persona tutti gli allievi attori e attrici, sia nella scrittura ed elaborazione dei testi sia nelle scelte scenografiche e di regia.

Si ricorda al pubblico di arrivare con il necessario anticipo, poiché gli spettacoli inizieranno puntualmente alle 21.00. Le porte apriranno alle ore 20.30.