”La Regione ha convocato il sindacato”

L’assessore per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità della Regione Basilicata, Michele Casino ha convocato il sindacato per la Vertenza CallMat di Matera per venerdì 15 marzo 2024 alle ore 10:00 presso la sala Sassi di Matera.

E’ quanto fa sapere l’Ugl Matera.