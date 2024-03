Venerdì 8 Marzo specialisti a confronto al Carcere Borbonico

Il tumore della mammella è al centro del focus tematico in programma l’8 marzo. L’ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, ha promosso in occasione della Giornata internazionale della Donna, a partire dalle ore 8.00 presso la Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino, un evento formativo per fare il punto sul cancro della mammella a partire dalla fase di screening fino alla gestione multidisciplinare delle donne ad alto rischio.

La segreteria scientifica dell’evento è curata dal dott. Paolo Romano e dalla dott.ssa Mena Volpe. Il Corso è rivolto a Medici, Infermieri, Biologi e Tecnici Sanitari Radiologia Medica.

Il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nelle donne, tanto che rappresenta il 30% di tutte le neoplasie femminili. Negli ultimi decenni si è registrato un costante aumento delle nuove diagnosi, grazie alla diffusione di una maggiore cultura della prevenzione che permette di ridurre la mortalità. Per questo l’ASL di Avellino offre alle donne nella fascia di età a maggiore rischio, tra i 50 e i 69 anni, la possibilità di effettuare gratuitamente la mammografia ogni due anni.

La prima parte dell’evento formativo, in collaborazione con l’AORN “Moscati” di Avellino, sarà focalizzata sullo screening mammografico promosso dall’ASL, dall’organizzazione sul territorio alla presa in carico della paziente. Nella seconda parte sarà approfondita la gestione multidisciplinare del percorso diagnostico terapeutico, dal ruolo della Radiologia, dell’Anatomia patologica, della Genetica fino alla Chirurgia e alla Breast Unit.

Dopo i saluti del Direttore Generale ASL Avellino, Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, del Direttore Generale AORN Moscati Avellino, Dott. Renato Pizzuti, del Direttore Sanitario ASL Avellino, Dott.ssa Maria Concetta Conte, del Direttore Sanitario AORN Moscati Avellino, Dott. Rosario Lanzetta e del Presidente Ordine dei Medici di Avellino, Dott. Francesco Sellitto, seguiranno gli interventi di: Dott. Lanfranco A. Musto (AORN Moscati), Dott.ssa Patrizia Delli Gatti (ASL), Dott. Daniele Carlantuono (ASL AV), Dott. Geppino Genua (PO Ariano Irpino), Dott. Carlo Iannace (AORN Moscati), Dott. Giovanni De Chiara (AORN Moscati), Dott.ssa Graziella Di Grezia (ASL AV), Dott.ssa Maria Lepore (AORN Moscati), Dott. Antonio Pedicini (AORN Moscati), Dott.ssa Tania Losanno (PO Ariano Irpino), Dott. Giuseppe Amaturo (AORN Moscati).