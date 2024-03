Una grande perdita per noi alunni che lo ricordiamo con affetto

Questa mattina ci ha lasciato improvvisamente il professore di educazione fisica , del Convitto Nazionale Pietro Colletta , Costantino Maietta .

La camera ardente è stata allestita presso le Onoranze Funebri Giordano a torrette di Mercogliano .

I funerali sono previsti per domani alle 15,00 muovendo dalla sede di Torrette di Mercogliano fino alla chiesa della SS Trinità dei Poveri in via Morelli e Silvati .

In pensione da soli pochi anni , noto nell’ambiente scolastico per la sua affabilità ed empatia verso gli studenti , amante del badminton e para-badminton italiano .

Lo ricordiamo con affetto noi alunni della V-A dell’anno 2019 – 2020 ha lasciato nei nostri cuori il ricordo di un professore che ha saputo trasmetterci il piacere dello sport e la gioia nel praticarlo.

Grazie di tutto prof non ti dimenticheremo !

Emanuela Bianchino