UE: Prima riunione internazionale dedicata ai flussi di dati sicuri

Oggi il Commissario Reynders presiederà la prima riunione ad alto livello dedicata ai flussi di dati sicuri, alla quale parteciperanno la Vicepresidentessa Jourová e il Presidente del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB). Saranno presenti all’evento anche ministri e capi delle autorità competenti per la protezione dei dati personali dei 15 paesi per i quali l’UE ha adottato una decisione di adeguatezza. Durante la tavola rotonda i partecipanti discuteranno di come fare leva su questa rete di partner che condividono gli stessi principi al fine di potenziare i benefici offerti dai flussi di dati sicuri e liberi. Sulla base degli aspetti comuni tra le norme in materia di protezione dei dati, verranno esaminate anche strategie per mettere in atto una cooperazione rafforzata per l’applicazione di tali norme, ad esempio in materia di orientamenti, regimi di conformità e indagini.

La Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, Věra Jourová, ha dichiarato: “Norme stringenti in materia di protezione dei dati e una loro rigorosa applicazione sono un segno distintivo delle democrazie. Credo fermamente che dobbiamo collaborare con i nostri partner democratici per garantire flussi di dati sicuri e liberi, promuovere la nostra cooperazione e imparare gli uni dagli altri. Nell’era digitale, in cui l’innovazione è spesso trainata dai dati personali, ci troviamo ad affrontare sfide simili in tutto il mondo: per questo motivo sarebbe reciprocamente vantaggioso lavorare per un “effetto di rete” e una comprensione comune delle sfide.“

Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: “I flussi transfrontalieri di dati sono parte integrante della nostra economia e della nostra vita quotidiana. Insieme ad altri 15 paesi gestiamo le reti più ampie al mondo per flussi di dati sicuri e liberi. Con lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale e le sfide globali derivanti dalle nuove tecnologie, la nostra cooperazione per promuovere l’uso responsabile dei dati e l’affidabilità dei flussi di dati è più importante che mai. Attendo con interesse di discutere queste opportunità in occasione del primo vertice internazionale in assoluto tra partner che condividono gli stessi principi in materia di privacy.“Il Commissario Reynders aprirà la riunione ad alto livello alle ore 15:00. Le discussioni si concentreranno quindi su come potenziare i benefici dei flussi di dati sicuri e sul modo per utilizzare questa rete come motore di cooperazione tra le autorità di protezione dei dati dei 15 paesi. Maggiori informazioni sulla politica della Commissione riguardo alla dimensione internazionale della protezione dei dati sono disponibili