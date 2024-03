I Carabinieri passano al setaccio il territorio

Montemiletto – Nel corso dell’intera settimana appena trascorsa – in aderenza alle direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Paola Spena e dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino - sono proseguiti senza soluzione di continuità, i controlli eseguiti dalla Compagina di Mirabella Eclano sul territorio di Montemiletto.

Ogni giorno, fino a tarda notte, quel centro è stato presidiato mediante l’impiego di 5 pattuglie, che hanno naturalmente cinturato anche i comuni limitrofi.

L’azione dei militari ha permesso di procedere al controllo degli occupanti di oltre 480 veicoli, molti dei quali sottoposti a perquisizione personale e veicolare.

Nel solo fine settimana sono state elevate numerose contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada e sequestrate 3 autovetture; mentre un 40enne di Santa Paolina è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, per guida in stato di ebrezza.

È proseguita, inoltre, anche l’attività investigativa che, grazie alla stretta sinergia tra i vari reparti dell’Arma, ha permesso di rinvenire – nella notte tra sabato e domenica – il furgone rubato sette giorni fa all’interno di uno stabilimento dell’area industriale di Montemiletto.

Il veicolo (utilizzato per tentare presumibilmente l’ennesimo furto di rame) è stato ritrovato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Terni che, in coordinamento con la Compagnia di Mirabella Eclano, hanno eseguito attenti rilievi dattiloscopici nel mezzo prima di restituirlo al proprietario.

Gli esiti degli accertamenti tecnici potranno accrescere gli elementi al vaglio degli investigatori per addivenire alla individuazione dei responsabili di alcuni dei furti avvenuti in zona.