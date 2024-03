Mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 21.30

Caserta – Mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 21.30 si terrà nella città di Caserta il quarto appuntamento di un ciclo sino ad ora inedito in Europa: le porte della Chiesa taoista italiana si aprono alla poesia, intesa come strumento laico di indagine e di confronto. Dopo l’ottima risposta ai precedenti incontri, molto partecipati a livello di presenza e intensità di emozioni vissute dal pubblico e dagli artisti, accorsi anche dalle altre province campane, si rinnova l’invito su un nuovo tema.

L’iniziativa, ricordiamo, intitolata “Poesia al tempio – incontri laici di indagine sui grandi temi della fede taoista attraverso la poesia”, consta in una serie di appuntamenti organizzati in collaborazione tra il Tempio taoista della Grande Armonia, Maria Pia Dell’Omo, organizzatrice di eventi culturali, e Antonio Dentice d’Accadia per Rubrics, portale di divulgazione in collaborazione con vari specialisti in Italia e Europa.

Il progetto ha come scopo la costruzione di una dimensione di confronto dove autori, lettori e pubblico possano scambiarsi emozioni e pensieri alla pari, su tematiche affrontate collettivamente. Gli incontri saranno tutti di carattere laico e avranno per protagonisti autori, lettori e spettatori che vorranno confrontarsi sui temi in programma.

COME PARTECIPARE

Sarà sufficiente portare dei testi poetici scritti di proprio pugno o dei propri autori preferiti o semplicemente presentarsi per assistere agli incontri, che saranno tutti gratuiti. Se si vuole essere presenti come lettori, ma non si dispone di un testo, contattare la co-organizzatrice per riceverne uno.

IL TEMA DEL QUARTO INCONTRO

Il nuovo incontro si intitola: “Rubare l’attimo: hic et nunc – essere qui ed ora”. le poesie proposte possono essere sviluppate secondo vari punti di vista e stili e possono essere i più vari, secondo la sensibilità artistica.

Sarà interessante ascoltare il dibattito che seguirà alle letture, come accaduto le volte precedenti, in un confronto coinvolgente e stimolante. Saranno i benvenuti a tutti coloro che si uniranno a noi in questa esplorazione.

INDIRIZZO

Via Giacomo Puccini 16, Caserta (CE)

INFORMAZIONI E CONTATTI

mariapiadellomo@gmail.com

mariapiadellomoeventi@gmail.com

INGRESSO LIBERO E GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

GRADITO CENNO DI ADESIONE