Solidarietà alle forze dell'ordine

Avellino – Fratelli d’Italia e DC di Rotondi solidarizzano con le forze dell’ordine, prese di mira in particolare nelle ultime settimane da inaccettabili aggressioni fisiche, ma anche mediatiche e politiche.

L’on. Gianfranco Rotondi e Ines Fruncillo si sono recati presso il Comando Provinciale dei Carabinieri e presso la Questura di Avellino.

«Le forze dell’ordine sono il nostro presidio di sicurezza, per questo ci batteremo sempre per proteggerle”, dichiara L’On. Rotondi.

«E’ necessario fermare immediatamente questo clima d’odio, che rischia di provocare conseguenze come quelle accadute a Torino».

«Le istituzioni hanno il dovere di sostenere con convinzione gli agenti impiegati nella pubblica sicurezza, dobbiamo respingere con ogni mezzo i gravi tentativi di delegittimazione messi in atto nei giorni scorsi».

Così dichiara Ines Fruncillo Presidente Provinciale Avellino di Fratelli d’Italia.