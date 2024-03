Incontro a Sant'Angelo dei Lombardi tra arte e solidarietà

Sant’Angelo dei Lombardi - A Sant’Angelo dei Lombardi si celebrano i 10 anni del Rotary Club Hirpinia-Goleto. 10 anni di iniziative tra cultura, solidarietà, promozione territoriale, salute e ambiente. L’incontro è previsto a Sant’Angelo dei Lombardi domenica 3 marzo 2024, ore 10.00 presso il centro sociale Don Bruno Mariani. Interverranno i soci e le persone che in questo decennio hanno avviato e accompagnato i percorsi: percorsi in cui la bellezza del territorio è stata sia contenitore di eventi che contenuto, di arte e solidarietà insieme. Uno dei motivi che avevano indotto il gruppo dell’Alta Irpinia a fondare un Club Rotary fu quello della valorizzazione dei beni artistici e culturali. L’Abbazia del Goleto è un emblema dell’Alta Irpinia e fu quindi organizzata la prima edizione del Goleto Festival. A distanza di 10 anni da quella intuizione, oggi le iniziative del Rotary stanno assumendo un valore importante, stabile. Il Club si muove nell’area favorendo altre iniziative e lavorando sui numerosi beni storici e culturali di pregio. Dieci anni, dieci presidenti come consuetudine nell’associazione: ma una visione d’insieme, un’azione coerente e convinta in provincia di Avellino.