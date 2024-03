Tutti i lunedì Dalle 17:00 alle 18:00 Sezione Ragazzi | Palazzo della Cultura Età consigliata: 3-6 anni

Tutti i lunedì – a partire dal 4 marzo – nella sala 0-6 della Sezione Ragazzi aspettiamo i nostri piccoli utenti per leggere insieme tante belle storie. Le letture saranno curate dalle bibliotecarie volontarie di Nati per Leggere e rientrano nelle attività che l’AIB Campania sta svolgendo sul territorio per la promozione della lettura e del libro 0-6 anni. Apprendere l’amore per la lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia. È questo il cuore del progetto Nati Per Leggere: promuovere una tutela del bambino più ampia in nome del suo diritto ad essere protetto non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. P.zza De Marsico, 83100 Avellino tel. +39 0825 790733 / 790734 / 790539 info@museoirpino.it – www.museoirpino.it Nati per leggere è promosso dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri. L’Associazione Culturale Pediatri – ACP riunisce tremila pediatri italiani con fini esclusivamente culturali. L’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) associa oltre quattromila tra bibliotecari, biblioteche, centri di documentazione, servizi di informazione operanti nei diversi ambiti della professione. Ruolo fondamentale dei bibliotecari è quello di aiutare i genitori a formare un proprio repertorio di letture da condividere con i loro bambini, promuovere la conoscenza delle proposte di lettura adatte ai bambini più piccoli, mettendo a disposizione per il prestito e la lettura in biblioteca una raccolta di libri per bambini tra 0 e 6 anni e, infine, invitare i genitori ad usare sistematicamente tali risorse partecipando alle iniziative che accompagneranno il progetto.