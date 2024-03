27esimo corso primo livello, onav Avellino

Sono ufficialmente attive le iscrizioni per partecipare al 27° corso per Assaggiatore di Vino ONAV Avellino

É aperto a tutti, anche a chi è privo di qualsiasi esperienza! Viene articolato in 16 lezioni teorico-pratiche di circa 2 ore ciascuna. Complessivamente saranno degustati oltre 50 Vini. Per ottenere la qualifica di “Assaggiatore di Vino” i partecipanti al corso dovranno superare la sessione d’esame consistente in una prova teorica scritta e una prova pratica di degustazione di 5 Vini.

___________________________

19 Marzo 2024 – 22 Luglio 2024

Ore 19:30

ATRIPALDA – HOTEL MALAGA

____________________________

Il corso comprende:

16 lezioni con circa 18 ore di teoria e 12 ore di degustazione e visita in cantina di zona

50 vini in degustazione

prove pratiche di sensibilità olfattiva e gustativa sui vini e riconoscimento dei gusti e dei principali difetti con kit preparati dal CREA (Centro di ricerca viticoltura ed enologia)

Testo didattico di oltre 470 pagine

• Valigetta con 6 calici da degustazione

• Cavatappi logato ONAV

• Salva goccia logato ONAV

• Blocco schede per assaggio tecnico organolettico

• Blocco appunti logato ONAV

• Penna logata ONAV

• Cartellina logata ONAV

• Visita in cantina di zona

• Al superamento dell’esame: patente di Assaggiatore di Vino e inserimento nell’Albo Assaggiatori

Per maggiori informazioni su come iscriverti clicca sul seguente link

https://onav.it/corsi/27-corso-per-assaggiatore-di-vino–1-livello–avellino?id=7582

Per Informazioni:

avellino@onav.it -Tel. 342 0494288