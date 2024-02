I Carabinieri arrestano un 37enne

Quadrelle - Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Baiano hanno tratto in arresto un 37enne di Nola e domiciliato a Quadrelle, in esecuzione di un’ordinanza per l’espiazione di pena detentiva emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli per i reati di minaccia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’arrestato dovrà espiare la pena residua di un anno e un mese di detenzione domiciliare.