Premio internazionale per l'eccellenza nell'assistenza dei pazienti con ictus

Importante riconoscimento all’ASL di Avellino, diretta dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante; è stato conseguito dalla UOC Emergenza Territoriale e COT il massimo livello di riconoscimento DIAMOND del Premio EMS Angels per l’anno 2023. Il premio, viene assegnato a livello mondiale ai servizi di emergenza territoriale e centrali operative per la migliore gestione preospedaliera del paziente colpito da ictus cerebrale. Il riconoscimento conseguito attesta che il servizio dell’Emergenza Territoriale COT 118, diretto dalla dott.ssa Rosaria Bruno, garantisce il rispetto dei criteri individuati per un’assistenza efficace e tempestiva, che elevano gli standard di qualità in caso di ictus.

La diagnosi precoce, la scelta della destinazione ospedaliera adeguata, la prenotifica all’ospedale, la raccolta di informazioni utili alla gestione del caso, possono incidere sulla prognosi e sugli esiti dei pazienti colpiti da ictus. Il Premio EMS Angels viene assegnato ai team che rispettando tali criteri e garantiscono alti standard di trattamento preospedaliero.

Il riconoscimento è articolato su tre livelli: oro, platino e diamante. L’Emergenza Territoriale e COT 118 di Avellino ha conquistato il massimo livello DIAMOND. Il premio sarà consegnato a Copenaghen al prossimo congresso della EUSEM (European Society for Emergency Medicine) in programma dal 12-16 ottobre 2024.