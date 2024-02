Commissaria Johansson ospita EUIF

Domani la Commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, ospiterà a Bruxelles la 9ª riunione ministeriale del Forum dell’UE su Internet (EUIF). La Commissaria aprirà la riunione insieme alla Ministra belga dell’Interno, Annelies Verlinden. Avviato dalla Commissione nel 2015, il Forum dell’UE su Internet offre un ambiente collaborativo per gli Stati membri, l’industria di internet e la società civile, che parteciperanno anche a questa edizione del Forum. Domani i membri del Forum procederanno a uno scambio di opinioni sulle tendenze, le opportunità e le sfide generate dall’uso dell’intelligenza artificiale, anche in relazione al violento terrorismo estremista e agli abusi sessuali su minori online. Le discussioni si concentreranno poi sugli effetti della cifratura da punto a punto sulla lotta contro gli abusi sessuali su minori. La sessione di apertura sarà trasmessa in diretta streaming qui. Per saperne di più sul Forum cliccare qui.