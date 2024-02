"Proroga tempestiva e servizio mai interrotto, il M.I.D. ringrazia il Direttore De Rosa”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di M.i.d.:

“Questa mattina, abbiamo raccolto dal sito la determina con la quale il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A04 proroga i servizi ai disabili ospiti nel Convento delle Oblate fino all’aggiudicazione del nuovo bando,

La notizia conferma quanto avevamo già riportato ieri rispetto alla prosecuzione di un servizio che in realtà non si è mai interrotto, la proroga pubblicata con data odierna è stata firmata nel primo giorno utile come previsto dalla legge.

Ringraziamo il Direttore Generale De Rosa per la sensibilità dimostrata, per la collaborazione dimostrata verso soprattutto le fasce deboli della popolazione auspicando in future collaborazioni con lo stesso Piano conclude il M.I.D. al fine di poter offrire anche nuove opportunità al territorio.”