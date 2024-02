Sabato 2 Marzo alle ore 19.00 presso l'Auditorium Sant'Agostino

Benevento – Sabato 2 Marzo alle ore 19.00, ritorna l’Orchestra Accademia di Santa Sofia, sempre all’Auditorium Sant‘Agostino di Benevento, con il suo Violino solista Riccardo Zamuner, che si esibirà in un concerto dal titolo “Grandi pagine strumentali” che ha in programma musiche di T. A. Vitali, P. de Sarasate, P. I. Čajkovskij, L. Boccherini.

L’evento fa parte della Stagione Concertistica 2023/2024, sempre sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale e con Aglaia McClintock alla consulenza scientifica, proposta da Accademia di Santa Sofia, sempre in collaborazione con Università degli Studi del Sannio e Conservatorio di Benevento. Da quest’anno anche Banco Bpm affianca l’Accademia di Santa Sofia. Sostenere la cultura e promuovere la sua diffusione sui territori, anche attraverso iniziative musicali, rappresenta per la Banca un impegno concreto a favore delle comunità.

Il programma, ricchissimo ed esuberante, prevede dunque: Piotr Il’ic Čaikovskij, (Votkansk 1840 – St. Petersburg 1893), Elegia op. 67 in memoria di Vasil’evich Samdrin, e poi Méditation op. 42 souvenir d’un lieu cher; Tomaso Antonio Vitali, (Bologna 1663 – Modena 1745), Ciaccona in sol minore; Pablo De Sarasate, (Pamplona 1844 – Biarritz 1908), Zingaresca op. 20; e infine Luigi Boccherini, (Lucca 1743 – Madrid 1805), Quintetto per archi op. 30 in do maggiore ossia “La musica notturna per le strade di Madrid”: – La campana dell’Ave Maria – Il Rosario – Passa Calle (gli Spagnoli si divertono per le strade di Madrid) – La Ritirata.

L’ensemble che suonerà con il virtuoso Konzertmeister Riccardo Zamuner sarà composto dai Violini Federica Tranzillo, Elena Emelianova, Lorenza Maio, Bianca Agostini, Emanuele Procaccini; le Viole: Francesco Solombrino e Martina Iacò; i Violoncelli: Danilo Squitieri e Alfredo Pirone; il Contrabbasso: Gianluigi Pennino; tamburo: Cesare Palazzo Assunto.

Triplice anche questa settimana l’impegno concertistico di Accademia di Santa Sofia che sarà infatti impegnata oltre che nel capoluogo sannita, anche a Roma, presso la Sala del Primaticcio di Palazzo Firenze, sede della Società Dante Alighieri, e a Napoli al Teatro Diana.

Il consueto preludio al concerto di Benevento, sarà curato da Biagio Simonetti, Professore Associato al Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM) UniSannio, con un intervento intitolato Innamorarsi della Statistica.

Ricordiamo che i biglietti per il concerto sono disponibili online su https://www.clappit.com/biglietti…/showProductList.html o fisicamente presso la Libreria Ubik LiberiTutti, tel. 0824 1772484, Via Lungosabato Riccardo Bacchelli, 5, Benevento.

È possibile anche acquistarli direttamente in teatro, la sera dell’evento.

Per ulteriori informazioni: chiamare 0824.1901208, inviare messaggi WhatsApp a 371 1318590 o e-mail a accademiadisantasofia@alice.it, o seguire Instagram e Facebook.